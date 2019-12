Atomstrom-Plakate der ÖVP zulässig

Das Handelsgericht Wien verbat der ÖVP Inserate und Plakate, auf denen unter anderem "Österreich ist gegen Atomstrom, nur die SPÖ nicht" zu lesen war. Diese Entscheidung wurde vom OGH nun widerrufen.

ÖVP gewinnt Atom-Rechtsstreit gegen SPÖ

Der Gerichtshof sieht ein zulässiges Werturteil. Die Sozialdemokraten hatten davor zwei Mal eine einstweilige Verfügung gegen die Volkspartei durchgebracht. Das Oberste Gericht sieht das anders. Die Meinungsfreiheit sei gerade in der politischen Auseinandersetzung weit zu ziehen, betonen die Höchstrichter.

Hintergrund ist eine Sitzung des Bundesrats, in der die SPÖ eine Ökostromnovelle zu Fall brachte. Die ÖVP beantwortete das Stimm-Verhalten der SPÖ in Inseraten und auf Plakaten. "SPÖ sagt: Nein zu Ökostrom!", war darauf zu lesen und weiter: "Österreich ist gegen Atomstrom, nur die SPÖ nicht. SPÖ vernichtet Tausende Arbeitsplätze." Die SPÖ war verärgert und betonte, gegen Atomstrom zu sein. Am Ökostrom-Gesetz würden sie die fehlenden Förderhöhen stören.