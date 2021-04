Atomenergie: Schallenberg bekräftigt Nein Österreichs

Anlässlich des internationalen Tschernobyl-Gedenktags am Montag sprach sich Österreich Außenminister Schallenberg weiter gegen Atomenergie aus. Österreich wolle stattdessen auf erneuerbare Energien setzen.

Anlässlich des internationalen Tschernobyl-Gedenktags am Montag hat Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) die ablehnende Position Österreichs zur Nuklearenergie bekräftigt. "Es ist erschreckend, dass 35 Jahre nach der Katastrophe von Tschernobyl in vielen Ländern noch immer an die vermeintlichen Vorteile von Kernkraft geglaubt wird. Unfälle wie dieser zeigen der Welt in aller Deutlichkeit: Kernkraftwerke sind weder 100% sicher noch nachhaltig", so Schallenberg.