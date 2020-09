Atomdeal soll erhalten bleiben: Treffen in Wien gestartet

In Wien hat heute ein Treffen der verbliebenen Vertragspartner des internationalen Atomabkommens mit dem Iran (JCPOA) begonnen, um die aktuelle Probleme zu erörtern.

Die USA, die im Mai 2018 einseitig aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren, waren bei dem Treffen nicht vertreten. Der Vertreter Russlands bei den internationalen Organisationen in Wien, Michail Uljanow, erklärte auf Twitter: "Das Treffen der Gemeinsamen Kommission zum JCPOA heute in Wien hat gezeigt, dass seine Teilnehmer dem Atomdeal voll verpflichtet und entschlossen sind, ihr Bestes zu tun, um es zu erhalten."

Treffen zu Iran-Atomabkommen in Wien: Alle wollen Deal erhalten

Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat bereits am Montag betont, dass alle Seiten den Verpflichtungen aus dem Wiener Atomabkommen mit dem Iran nachkommen müssten. Schallenberg traf am Montag den iranischen Vize-Außenminister Seyed Abbas Araghchi. In einem Tweet bezeichnete Schallenberg das Abkommen als "das wirksamste Instrument, um ein nukleares Wettrüsten im Nahen Osten zu verhindern". Österreich werde sich weiter dafür engagieren, Vertrauen in der Region wiederaufzubauen.