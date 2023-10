Atembeschwerden bei Schülern: HLW in Biedermannsdorf musste evakuiert werden

In Biedermannsdorf musste am Donnerstag die HLW evakuiert werden, nachdem etwa 20 Schüler unter Atembeschwerden litten. Offenbar kam es zu einem Gasaustritt.

Die HLW (Höhere Bundeslehranstalt für wirtschaftliche Berufe) in Biedermannsdorf im Bezirk Mödling ist am Donnerstagvormittag evakuiert worden. Ein technischer Defekt an einem Ölabscheider dürfte zu einem Gasaustritt geführt haben, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner auf Anfrage mit.