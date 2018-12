Asylwerber in NÖ unter Terrorverdacht: U-Haft

Ein 36-jähriger Asylwerber wurde vergangene Woche wegen Terrorverdachts in U-Haft genommen.

In der Justizanstalt Wiener Neustadt sitzt ein 36-jähriger Asylwerber in Untersuchungshaft. Gegen den Mann aus dem Bezirk Neunkirchen wird unter anderem wegen der Mitgliedschaft an einer terroristischen Vereinigung ermittelt, bestätigte Staatsanwaltschafts-Sprecher Erich Habitzl am Montag auf Anfrage einen Bericht der Tageszeitung “Heute”.