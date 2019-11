Asyl-Lehrling darf bleiben: Kickl wettert gegen Medien

Ein Lehrling aus Schladming sollte aufgrund eines negativen Asylbescheids abgeschoben werden. Dass nun ein neuerliches Asylverfahren eingeleitet wurde, ist für Herbert Kickl unverständlich.

Der Fall Hossein K. sorgte in den letzten Tagen für mediales Interesse. Der 20-jährige Afghane, der in Schladming eine Lehre zum Betriebstechniker absolviert, sollte nach einem negativen Asylbescheid durch das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (BFA) nach Afghanistan abgeschoben werden. Bereits seit 2015 lebt der junge Mann in Schladming, demnächst will er zum Christentum konvertieren.