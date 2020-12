Astronomiejahr 2021: Partielle Sonnenfinsternis als Höhepunkt

Das Jahr 2021 hat nicht allzu viel zu bieten an besonderen Himmelsereignissen. Dafür kann man sich auf den 10. Juni mit der ersten partiellen Sonnenfinsternis seit langem freuen.

2021 finden zwei Sonnenfinsternisse statt

2021 finden zwei Sonnenfinsternisse statt: Von Österreich aus kann man am 10. Juni eine partielle Sonnenfinsternis beobachten - von Wien aus zeigt sich erstmals seit dem 20. März 2015 wieder ein solches Ereignis. Um die Mittagszeit wird sich der Mond ein Stück vor die Sonnenscheibe schieben und diese dabei nur zu maximal 11,5 Prozent (bezogen auf den Durchmesser, 4,6 Prozent bezogen auf die Sonnenfläche) verfinstern. Das Himmelsschauspiel wird rund eineinhalb Stunden lang dauern. Am 4. Dezember gibt es dann eine totale Sonnenfinsternis, die allerdings nur von der Antarktis zu sehen ist.

Mondfinsternisse 2021 nihct in Österreich zu sehen

Die zwei Mondfinsternisse des Jahres 2021 - eine totale am 26. Mai und eine partielle am 19. November - zeigen sich in Österreich nicht. Als kleine Entschädigung dafür ist der Vollmond am 26. Mai der größte des Jahres - der sogenannte "Supervollmond".