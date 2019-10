Asteroiden-Alarm: 17 Gesteinsbrocken schrammen an der Erde vorbei

Noch in dieser Woche sollen laut der Raumfahrtbehörde NASA 17 Asteroiden nahe an der Erde vorbeirasen. Weltuntergangsstimmung muss es deshalb nicht geben.

17 Asteroiden werden diese Woche sehr nahe an der Erde vorbeirasen. Zwei von ihnen sind sehr groß. Eine Apokalypse muss dennoch nicht befürchtet werden, den Himmelskörper werden an der Erde vorbeisausen.

Asteroiden-Alarm in Erd-Nähe: Keine Gefahr

Auf der Webseite "Center for Near Earth Object Studies" werden jene Asteroiden aufgelistet, die der Erde bisher bereits sehr nahegekommen sind. Allein am 12. Oktober sollen drei Gesteinsbrocken in Erd-Nähe gelangen. Unter anderem wird der Asteroid 2019 SV9 im Weltall in Erd-Nähe unterwegs sein. Sein Durchmesser liegt zwischen 22 und 49 Metern. Mit einer Entfernung von 3,3 Millionen Kilometer wird er an der Erde vorbeirasen.