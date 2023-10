Assistenzstunden in Wiener Kindergärten werden erhöht

Wien hebt Zahl der Assistenzstunden in Kindergärten an.

©APA/HARALD SCHNEIDER (Symbolbild)

Wien erhöht die Zahl der Assistenzstunden in den Kindergärten. Konkret ist nun eine Anhebung in den Familien- und Kleinkindergruppen geplant. Die Maßnahme gehört zu einem Stufenplan, der für mehr Qualität in der Elementarpädagogik sorgen soll, wie am Donnerstag in einer Pressekonferenz mit Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) erläutert wurde.

In den "normalen" Gruppen wurde der Schlüssel bereits zuletzt von 20 auf 40 Stunden erhöht.

Nun folgt der nächste Schritt, um, wie es hieß, durch den verstärkten Einsatz der Assistenzkräfte die Pädagoginnen und Pädagogen zu entlasten und mehr Zeiten für die Arbeit mit den Kindern zur Verfügung zu stellen - und das trotz des "enormen" Fachkräftemangels. Bei den Jüngsten, also in den Kleinkindgruppen, werden ab Herbst 2024 statt wie bisher 40 Assistenzstunden 55 Stunden pro Woche gesetzlich vorgeschrieben sei.

Familiengruppen: 50 statt 40 Assistenzstunden

In den Familiengruppen müssen statt der bisher festgelegten 40 künftig 50 Assistenzstunden pro Woche geleistet werden. Für die zusätzlich anfallenden Personalkosten wird es eine Förderung der Stadt geben. Die Maßnahme ist ein Ergebnis des Dialogs Elementarpädagogik. In dessen Rahmen beraten städtische und private Träger mit der Stadt über Konzepte. Die Entlastung der pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurde dabei als eines der Ziele formuliert.

Die Arbeiten mündeten in einen Stufenplan, in denen etwa die Assistenz-Aufstockung enthalten ist. Bis 2026 sollen weitere Schritte folgen - und zwar unter anderem Maßnahmen zur Förderung des Quereinstiegs bzw. zur Aufqualifizierung von Assistentinnen und Assistenten.