Asllani spielt in Saison 2023/24 leihweise für Austria Wien

Für die Saison 2023/24 leiht die Wiener Austria den Stürmer Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim aus.

Die Wiener Austria ist kurz vor Ende des Transferfensters auf der Suche nach einem Ersatz für Torjäger Haris Tabakovic fündig geworden. Der Fußball-Bundesligist leiht Fisnik Asllani für die Saison 2023/24 von der TSG Hoffenheim aus. Das teilten beide Clubs am Donnerstag mit.

Der 21-Jährige kam bisher auf zehn "Joker"-Einsätze in der deutschen Bundesliga, für die zweite Mannschaft der Hoffenheimer schoss Asllani in der abgelaufenen Viertliga-Spielzeit 14 Tore in 22 Partien.