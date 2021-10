Asfinag will Unfälle bei Autobahnbaustellen reduzieren

2020 ereigneten sich auf Österreichs Autobahnen neun Unfälle, bei denen ASFINAG-Mitarbeiter zu Schaden gekommen sind. Daher startet die ASFINAG ihre Sicherheits-Kampagne "Danke, dass du aufpasst".

Plakate mit Kindern von ASFINAG-Mitarbeitern

Kinder von Asfinag-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern wenden sich an die Verkehrsteilnehmer unter dem Motto: "Meine Mama/mein Papa arbeitet für dich - Danke, dass du aufpasst". "Sicherheit steht bei uns an erster Stelle. Sowohl für unsere Kundinnen und Kunden, als auch für unsere Mitarbeitenden. Mit einer Vielzahl an Maßnahmen achten wir darauf, dass die Arbeiten auf der Strecke so sicher wie möglich erfolgen können. Aber eines ist leider klar, die besten Sicherheitsvorkehrungen und Systeme sind sinnlos, wenn die Menschen hinter dem Steuer abgelenkt oder unaufmerksam sind. Wir setzen daher jetzt auf eine sehr emotionale Kampagne zur Bewusstseinsbildung", erläuterte Asfinag-Vorstand Hartwig Hufnagl am Mittwoch bei einer Pressekonferenz.