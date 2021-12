ASFINAG: Vignette 2022 ab Mittwoch gültig

Der 1. Dezember ist ein bedeutendes Datum mit Blick auf die Vignette: Die Klebevignette und die Digitale Vignette 2022 (unter Berücksichtigung der Einhaltung der Konsumentenschutzfrist) sind ab diesem Tag gültig, so eine ASFINAG-Aussendung.

Die Klebevignette (in Marille) bekommt man bereits seit dem 18. November in tausenden Vertriebsstellen in Österreich und im Ausland, die Digitale Vignete im ASFINAG Mautshop unter www.asfinag.at und über die App "Unterwegs".