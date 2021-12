Durch den stark gewachsenen LKW-Verkehr in Öserreich konnte die Asfinag 2021 deutlich höhere Mauterlöse erweitschaften. Es ist von einem Plus von 194 Millionen Euro gegenüber 2020 die Rede.

Asfinag steigert 2021 Mauterlöse durch LKW-Verkehr

"Wir hatten bei der Fahrleistung der Lkw ein starkes Plus von in Summe über acht Prozent über das ganze Jahr gerechnet", sagte Asfinag-Vorstand Josef Fiala am Montag im Ö1-Mittagsjournal des ORF-Radios. Die hohen Einnahmen mit der Lkw-Maut schlagen sich auch positiv auf den Gewinn nieder. Ursprünglich rechnete die Asfinag beim Jahresüberschuss mit 658 Mio. Euro, nun dürften es aber rund 100 Mio. Euro mehr werden.

1,1 Milliarden Euro in Österreichs Autobahnen investiert

Heuer wurden 1,1 Mrd. Euro in Österreichs Autobahnen und Schnellstraßen investiert. In den kommenden sechs Jahren wolle die Asfinag mehr als 4 Mrd. Euro in Sanierung und 3 Mrd. in den Neubau von Straßen stecken. An die Republik Österreich sollen laut Fiala 200 Mio. Euro Dividende ausgeschüttet werden.