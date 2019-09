Asfinag sperrt A4-Rastplätze Fischamend und Maria Ellend

Aufgrund von Bauarbeiten werden die Rastplätze Fischamend und Maria Ellend auf der Ostautobahn bis Anfang November nicht zugänglich sein.

Die Asfinag sperrt ab Montag und voraussichtlich bis 8. November die Rastplätze Fischamend und Maria Ellend an der Ostautobahn (A4) in Niederösterreich.

Dies ist laut einer Aussendung notwendig um die Zufahrten an die dritte Fahrspur zwischen Fischamend und Bruck a.d. Leitha anzupassen. An der A4 stehen in den kommenden Wochen nur die Rastplätze auf der Raststation Göttlesbrunn zur Verfügung.