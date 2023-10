Ärztekammer: Kamaleyan-Schmied folgt als Obfrau der niedergelassenen Ärzte Huber nach

Am Montag erfolgte in einer Kuriensitzung die Wahl von Naghme Kamaleyan-Schmied, bisher Vize-Obfrau der Kurie der niedergelassenen Ärzte in Wien, zur neuen Obfrau.

Sie folgt Erik Randall Huber nach, der im Zuge der Querelen in der Kurie seinen Rückzug verkündet hatte. "Ich danke den Kurienmitgliedern für ihr Vertrauen und bin überzeugt, dass wir fortan konstruktiv im Sinne und Interesse unserer Kolleginnen und Kollegen arbeiten werden", sagte die Allgemeinmedizinerin.

Kamaleyan-Schmied hatte Posten schon temporär übernommen

Kamaleyan-Schmied hatte den Posten bereits vergangenen Mittwoch temporär übernommen. Huber hatte zuvor am 6. Oktober seinen Rücktritt verkündet. Der Ex-Obmann hatte die Vorwürfe gegen die Beschaffungsplattform Equip4Ordi (E4O) ans Licht gebracht. Bei dieser handelt es sich um eine ausgelagerte Tochtergesellschaft der Kurie niedergelassene Ärzte. Was folgte, war ein Konflikt mit dem Wiener Ärztekammer-Präsidenten Johannes Steinhart, der sich ebenfalls gegen Vorwürfe wehren musste.

Kamaleyan-Schmied seit 2017 als Mandatarin in der Standespolitik tätig

Die Allgemeinmedizinerin Kamaleyan-Schmied ist seit 2017 als Mandatarin in der Standespolitik tätig. "Unser Einsatz und Fokus als Kurie gelten jetzt den anstehenden Verhandlungen des Kassenvertrags sowie weiteren wichtigen standespolitischen Themen, an welchen wir nun mit großem Engagement arbeiten werden", sagte Kamaleyan-Schmied laut einer Aussendung.

Dieses Ziel formulierte auch der neue erste Stellvertreter in der Kurie, Paul Schönfeld: "Wir brauchen rasch faire Kassentarife, um den Beruf für junge Kolleginnen und Kollegen zu attraktiveren," so der 44-Jährige. Ebenso sei es wichtig, "die Rahmenbedingungen in Kassenordinationen dahingehend zu verbessern, dass Familie und Beruf vereinbar sind".