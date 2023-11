Ärzte ohne Grenzen kritisiert Humanitäre Hilfe als Druckmittel

Ärzte ohne Grenzen (MSF) beklagen weiterhin die vorhandenen massiven Einschränkungen für die Lieferung humanitärer Hilfe in den Gazastreifen.

Ärzte ohne Grenzen Kritik an Humanitäre Hilfe als Druckmittel

300 lokale Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen

Ärzte ohne Grenzen haben laut Leysers Angaben 300 lokale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gazastreifen, dazu kommt eine Gruppe von 15 internationalen Helfern, die am 15. November im Gebiet eingetroffen sind. Ärzte ohne Grenzen bemühe sich derzeit, einige lokale MSF-Mitarbeiter gemeinsam mit ihren Familien aus dem Norden des Gazastreifens zu evakuieren. Das sei bisher nicht gelungen. Israel kontrolliere nämlich die Ein- und Ausreise in den Norden und die Bewegungsfreiheit sei "sehr eingeschränkt". Leyser berichtete auch, dass manche der lokalen Helfer freiwillig im Norden ausharrten, um dort die Menschen zu unterstützen.

Was die Umsetzung der seit Freitag geltenden Feuerpause betrifft, so werde sie laut örtlichen Berichten im Wesentlichen eingehalten, sagte Leyser. Wie zuvor bereits andere Vertreter ihrer Organisation forderte sie einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Eine Feuerpause, wie sie derzeit gelte, helfe zwar, "Menschen in Sicherheit zu bringen oder eingeschränkt humanitäre Güter in den Gazastreifen zu transportieren". Doch angesichts der "humanitären Krise unglaublichen Ausmaßes" sei das "ein Tropfen auf den heißen Stein". Für eine dauerhafte Verbesserung der humanitären Situation sei auf jeden Fall "ein Waffenstillstand notwendig".