Arzneimittel-Hersteller Hervert erhält "Goldenes Brett vorm Kopf"

Das "Goldene Brett vorm Kopf" geht heuer an den deutschen Arzneimittel-Hersteller Hevert für sein juristisches Vorgehen gegen Homöopathie-Gegner. Der Satirepreis für den "größten antiwissenschaftlichen Unfug des Jahres" ist am Freitagabend von der Vereinigung GWUP (Gesellschaft zur Wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften) in Wien verliehen worden.