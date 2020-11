"Artists for Children": Online Charity-Kunstauktion für Kinder in Beirut

Bis zum 11. Dezember findet eine Online Charity-Kunstauktion für Kinder in Beirut statt. Werke von rund 130 Künstlern werden dabei angeboten.

Sich im Lockdown nicht nur selbst Gutes tun kann man ab Donnerstag mit der Aktion "Artists for Chrildren": Bis zum 11. Dezember läuft die online stattfindende Charity-Kunstauktion für notleidende Kinder in Beirut. Ins Leben gerufen wurde das Hilfsprojekt von der Wiener Künstlerin Derya Allüsoglu Öcal, als Partner ist das Dorotheum Wien mit an Bord.