"Artenschutz-Drama": 30 tote Ziesel in Schlosshof entdeckt

Aufgrund von Bauarbeiten ist derzeit die Bundesstraße in Schlosshof im Bezirk Gänserndorf gesperrt. Viele Autofahrer weichen über eine Nebenstraße aus, doch dort sind nun bereits zahlreiche geschützte Ziesel überfahren worden.

"Die Tiere dort sind an den Straßenverkehr nicht gewöhnt, haben nicht gelernt zu flüchten und wurden von dem durchziehenden Verkehr völlig überrascht", sagt WTV-Präsidentin Madeleine Petrovic. Mindestens 30 Ziesel wurden durch den Durchzugsverkehr bereits getötet.

Mindestens 30 tote Ziesel in Niederösterreich

Das Europäische Ziesel steht als "gefährdet" auf der Roten Liste der gefährdeten Tierarten der IUCN. In der Roten Liste Österreichs ist die Art als "stark gefährdet" eingestuft. Die Art steht europarechtlich unter Schutz.

Die WTV-Präsidentin ortet den Fehler derartiger Artenschutz-Dramen keineswegs bei den Behörden selbst, sondern im System. Denn den Behörden mangelt es oft an Information über die rechtliche Lage und trauen sich vielfach nicht einzuschreiten.

Zieseltötungen auch bei Bisamberg

"Es ist höchst an der Zeit, sämtliche Polizeistellen in Österreich zu informieren, dass der Schutz streng geschützter Tiervorkommen nach der FFH-Richtlinie im Verfassungsrang steht. Sogar die fahrlässige Gefährdung dieser Tierarten ist strafrechtlich verboten", so Petrovic.