Arnold's Stammtisch: Neue Umweltinitiative von Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger hat eine neue Umweltinitiative gestartet: Am heutigen Montag wurde die erste Ausgabe der Online-Gesprächsreihe "Arnold's Stammtisch" veröffentlicht.

Schwarzenegger eröffnete "Arnold's Stammtisch" zu Umweltfragen

Cameron und Schwarzenegger sind seit 1984 befreundet, als sie zusammen den Film "Terminator" drehten. "Nun trafen sich die beiden Klimaschützer, um über ihr Engagement für die Umwelt zu reden. Der Filmemacher legt extra eine Pause von den Dreharbeiten zu Avatar 3 ein, um der Premierengast am Stammtisch zu sein", hieß es in einer Aussendung.

"Arnold ́s Stammtisch" ist eine Gemeinschaftsproduktion des USC Schwarzenegger Instituts in Los Angeles und der Schwarzenegger Climate Initiative in Wien. Die Interviews werden auf den Websites beider Organisationen und auf Arnold Schwarzeneggers YouTube-, Facebook- und Twitter-Kanälen veröffentlicht.

Monatliche Talk-Reihe - demnächst mit Bundespräsident Van der Bellen

"Arnold ist immer auf der Suche nach interessanten und außergewöhnlichen Wegen, um mit politischen Entscheidungsträgern und der Öffentlichkeit in Kontakt zu treten", sagten Vertreter des Schwarzenegger-Instituts und der Schwarzenegger Climate Initiative. Die Initiative sei ein informelles Forum, "in dem Ideen frei ausgetauscht werden können und in dem jeder auf der ganzen Welt einen Platz an Arnold ́s Stammtisch einnehmen kann."