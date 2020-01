Arnold Schwarzenegger besuchte das Jüdische Museum in Wien

Überraschungsbesuch im Jüdischen Museum in Wien: Am Dienstag schaute unerwartet der frühere Gouverneur von Kalifornien, Arnold Schwarzenegger, dort vorbei.

Jüdisches Museum erfreut über interessierten Besucher

Schachspiel interessierte Arnold Schwarzenegger

Besonderes Interesse fand Schwarzenegger an einem Schachspiel, das jüdische Jugendliche im amerikanischen Displaced Persons-Camp in Saalfelden hergestellt hatten. Sie widmeten es dem Captain der US-Armee, der das Lager leitete. Die Inschrift lautet: "To our dear Cpt. William H. Baker with deep gratitude from the Jewish youth in Saalfelden striving towards Palestine. Saalfelden 1. 8. 1947”. Dieses Objekt entstand exakt zwei Tage nach Schwarzeneggers Geburt.