Arnautovic verabschiedete sich von Shanghai

Via Social Media nahm am Samstag Marko Arnautovic Abschied von seinem bisherigen Arbeitgeber Shanghai. Er sei dankbar für seine Erfahrungen in China.

Marko Arnautovic hat sich am Samstag via Social Media von seinem bisherigen Arbeitgeber Shanghai Port FC und den chinesischen Fans verabschiedet. Er habe in China "unvergessliche Momente" erlebt, schrieb Österreichs Fußball-Teamspieler auf Facebook. Er sei dankbar für diese Erfahrungen. Leider müsse er aber Lebewohl sagen, so Arnautovic. "Die Distanz zu meiner Familie und meinen Kindern ist der Hauptgrund, warum ich das tun muss."

Arnautovic wechselt nach Bologna

Arnautovic steht vor einem Wechsel in die italienische Serie A zum FC Bologna. Beim Club aus der Region Emilia-Romagna soll der Wiener einen Dreijahresvertrag erhalten. Bologna überweist laut italienischen Medienberichten eine Ablösesumme von drei Millionen Euro an Shanghai, die sich mit Bonuszahlungen noch um eine Million erhöhen könnte. Beim Club aus der chinesischen Super League wäre Arnautovic noch bis Ende 2022 unter Vertrag gestanden.

Arnautovic war bereits Anfang der Woche nach Bologna gereist und dort von rund 500 Fans begeistert empfangen worden.