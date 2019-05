Armenische Kirche: Wien bekommt wieder Vertreter im Bischofsrang

Wien wird wieder Sitz eines Vertreters der armenisch-apostolischen Kirche im Rang eines Bischofs.

Der bisher als Patriarchaldelegat tätige Tiran Petrosyan wird am Sonntag in Etschmiadzin in Armenien, wo das Kirchenoberhaupt, Katholikos-Patriarch Karekin II., seinen Sitz hat, von diesem selbst zum Bischof geweiht, meldete Kathpress am Freitag.