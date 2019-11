Arm in Sortiermaschine eingeklemmt: Frau schwer verletzt

Am Mittwoch ereignete sich im niederösterreichischen Leopoldsdorf ein schwerer Arbeitsunfall. Eine 36-jährige Frau geriet mit ihrem Arm in eine Sortiermaschine.

Eine 36-Jährige ist am Mittwoch in Leopoldsdorf (Bezirk Bruck an der Leitha) beim Reinigen mit dem Arm in eine Sortiermaschine geraten und schwer verletzt worden. Kurz vor 9.00 Uhr soll eine Kollegin (52), die für das Ein- und Ausschalten der Materialzufuhr zuständig ist, die Anlage aktiviert haben, die jüngere Frau wurde in die Maschine gezogen, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ.