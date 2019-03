Architekturkritiker Friedrich Achleitner verstorben

Der Architekturkritiker und Sprachkünstler Friedrich Achleitner ist im 89. Lebensjahr heute in Wien verstorben.

Friedrich Achleitner, Doyen der österreichischen Architekturkritik und Hauptvertreter der “Konkreten Poesie”, ist tot. Wie der Zsolnay Verlag gegenüber der APA bekannt gab, verstarb er am heutigen Mittwoch im 89. Lebensjahr in Wien. Achleitner, der Architektur studiert, aber nie gebaut hat, ging gemeinsam mit u.a. H.C. Artmann und Oswald Wiener als “Wiener Gruppe” in die Literaturgeschichte ein.