ARBÖ-Pannenhelfer hatten 112.000 Einsätze im Jahr 2021

Im vergangenen Jahr hatten die ARBÖ-Pannenhelfer insgesamt 112.000 Einsätze. Das waren im Schnitt 307 Einsätze pro Tag.

Rund 97 Prozent der Pannen der stehengebliebenen Fahrzeuge konnten direkt an Ort und Stelle behoben werden. "Im Durchschnitt fuhren unsere Technikerinnen und Techniker alle fünf Minuten zu einer Panne aus", resümierte Gerald Kumnig, ARBÖ-Generalsekretär, am Freitag in einer Aussendung.