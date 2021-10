Herzinfarkte fordern in Österreich jährlich mehr als 12.000 Menschenleben. Der ARBÖ hat daher am Samstag eine neue Initiative mit dem Verein PULS vorgestellt.

Alle ARBÖ-Pannenfahrzeuge mit Defibrillatoren ausgestattet

Noch in diesem Jahr werden alle ARBÖ-Pannenfahrzeuge mit Defibrillatoren ausgestattet und die Pannenfahrer auf den Gebrauch der lebensrettenden Geräte ausgebildet. Im Notfall können die Pannenfahrer so schnell helfen, denn gerade bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen zählt jede Minute: Die Überlebenswahrscheinlichkeit nimmt bei derartigen Notfällen pro Minute um etwa zehn Prozent ab. Die rasche Hilfe durch Laien, noch bevor der Rettungsdienst eintrifft, ist somit oft die einzige Möglichkeit, einen Menschen wieder ins Leben zurückzuholen. Schon durch wenige Handgriffe können Zeugen von lebensbedrohlichen Zwischenfällen effizient Hilfe leisten und so die Überlebenswahrscheinlichkeit von derzeit rund 20 Prozent auf mehr als 70 Prozent erhöhen.

Pannenfahrer sind rund um die Uhr in ganz Wien im Einsatz

"Wir sind zwar keine Rettungsorganisation, unsere Pannenfahrer sind aber rund um die Uhr in ganz Wien im Einsatz. Wir können so unseren Beitrag leisten, und im Notfall Teil der Rettungskette sein. Wir sehen diese Aufgabe als sehr wichtig an und sind für den Fall der Fälle gut gerüstet", so Günther Schweizer, Landesgeschäftsführer des ARBÖ-Wien, anlässlich der Präsentation.