Arbeitsunfall in Niederösterreich: 52-Jähriger schwer verletzt

Am Montag kam es zu einem Arbeitsunfall in Yspertal. Ein 52-Jähriger wurde dabei schwer verletzt. Er wurde ins Krankenhaus geflogen.

Ein 52-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall in Yspertal (Bezirk Melk) schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Horn war laut Polizei kurz vor 8.30 Uhr von einem Kranausleger rund dreieinhalb Meter in die Tiefe gestürzt und blieb auf der Straße liegen. Er erlitt Blessuren an Becken und Rücken.