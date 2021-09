Arbeitsrecht: Höhere Strafen bei Verstößen gefordert

Der Chef der Gewerkschaft vida, Roman Hebenstreit, fordert bei der von Arbeitsminister Kocher geplanten Arbeitsmarktreform höhere Strafen für Arbeitsrechtsverstöße sowie einen Fokus auf bessere Bezahlung und Arbeitsbedingungen.

Schärfere Sanktionen für Arbeitslose werden abgelehnt

Bezahlung und Arbeitsbedingungen sollen verbessert werden

Hebenstreit will bei der anvisierten Arbeitsmarktreform auch über das Lohnniveau in Österreich diskutieren. "Was bekomme ich für einen Vollzeit-Job? Kann ich davon eine Familie ernähren?" Der einzelne Arbeitnehmer habe ja nichts anderes als seine Lebenszeit zu verkaufen, so der Gewerkschafter. Das sei der "Klassenkampf, der nie aufhören wird". Hebenstreit hält mindestens 1.700 netto bei Vollzeitbeschäftigung für Bedienstete des Landes Burgenland und Angestellten in Unternehmen, an denen das Land einen Mehrheitsanteil hält, "für einen guten Ansatz".