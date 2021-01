Arbeitsminister Kocher von NEOS euphorisch begrüßt

Der neue Arbeitsminister Martin Kocher wurde von den NEOS geradezu euphorisch begrüßt. Sie erhoffen sich durch ihn einen Kurswechsel der Regierung zu mehr Expertise.

Die NEOS begrüßen den neuen Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) geradezu euphorisch. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger erhofft sich durch seine Bestellung einen Kurswechsel der türkis-grünen Bundesregierung zu echter Expertise in ihre Reihen. Anlässlich der NEOS-Jahresauftaktklausur nannte sie in einer Pressekonferenz am Dienstag auch die Arbeitsschwerpunkte ihrer Fraktion für 2021. Wenig überraschend soll es um Transparenz, Bildung und die Wirtschaft gehen.