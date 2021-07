Arbeitsminister Kocher beim Thema Viertagewoche "skeptisch"

Zurückhaltende Reaktion des Arbeitsministers: Martin Kocher verweist in der Debatte rund um eine Viertagewoche darauf, "dass es jetzt schon die Möglichkeit gibt, die Arbeit flexibel zu organisieren".

Dabei strich er Betriebsvereinbarungen und Kollektivverträge mit verschiedenen Normarbeitszeiten hervor. "Wenn es um eine generelle Viertagewoche für alle mit reduzierter Arbeitszeit geht, dann sehe ich das skeptisch." Das Thema sei bei den Sozialpartnern am besten aufgehoben, so Kocher (ÖVP).

Kocher: "Würde nicht für alle Branchen funktionieren"

"Das würde nicht für alle Branchen funktionieren", sagte Kocher auf Nachfrage am Rande einer Pressekonferenz am Dienstag in Wien. Es gebe aber schon Bereiche, in denen man eine Viertagewoche überlegen könne.