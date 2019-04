Arbeitslosigkeit im März in Wien um 5,9 Prozent gesunken

Auch im März wurde ein Rückgang der Arbeitslosigkeit in Wien verzeichnet. 118.794 Personen und damit um 1,4 Prozent weniger als im Vergleichsmonat 2018 waren als arbeitslos vorgemerkt. Gleichzeitig sank die Zahl der Schulungsteilnehmer um 22 Prozent auf 26.189.

In Summe waren somit um 5,9 Prozent weniger Wiener ohne Job als vor einem Jahr, teilte das AMS am Montag mit.

Arbeitslosigkeit: Minus in der Baubranche am größten

Nach Branchen betrachtet war das Minus in der Baubranche am größten – es betrug 13,4 Prozent. In der Warenproduktion gab es einen Rückgang von 2,2 Prozent, in der Hotellerie/Gastronomie sowie im Einzelhandel von jeweils einem Prozent. Der Bestand an offenen Stellen, die die Wiener Unternehmen dem AMS gemeldet haben, war um 35,5 Prozent größer als vor einem Jahr.