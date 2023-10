Arbeitslosigkeit gestiegen: 320.760 Personen im September ohne Job

Im September gab es einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. Bis Ende September waren 320.760 Personen arbeitslos gemeldet oder befanden sich in Schulung. Dies entspricht einem Anstieg um 14.601 Personen oder 4,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Damit setzte sich der seit April laufende Negativtrend am heimischen Arbeitsmarkt weiter fort. Im August 2023 war die Zahl der Arbeitslosen oder in Schulung gemeldeten Personen bei 320.759 gelegen, ein Plus von 11.328 Personen zum Vorjahreszeitraum.