Arbeitslosenzahlen sinken: Derzeit 523.300 Österreicher betroffen

Die Zahl der Arbeitslosen und Schulungsteilnehmer ist Ende Mai im Vergleich zur Vorwoche um 9.000 auf 523.300 zurückgegangen, wie Arbeitsministerin Christine Aschbacher (ÖVP) am Dienstag mitteilte.

Arbeitslosenzahlen: Abflachung der Kurve

"Bei den Arbeitslosenzahlen sehen wir weiterhin eine erfreuliche Abflachung der Kurve", sagte Aschbacher bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) in Wien. Am stärksten war der Rückgang im Vergleich zur Vorwoche in der Gastronomie mit 5.000 Arbeitslosen weniger.