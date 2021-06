"Arbeitslosengeld rauf": Volksbegehren gestartet

Die Initiatoren des Volksbegehrens "Arbeitslosengeld rauf" fordern eine Netto-Ersatzrate von 70 Prozent. Unterstützungserklärungen können ab sofort unterschrieben werden.

Österreich mit 55 Prozent Netto-Ersatzrate

Das andiskutierte degressive Modell, bei dem das Arbeitslosengeld mit der Dauer der Arbeitslosigkeit abgesenkt wird, würde zudem einen Niedriglohnsektor schaffen, in dem Arbeitnehmer dauerhaft an der Grenze zur Armutsgefährdung leben würden. "Denn weniger Arbeitslosengeld bedeutet nicht, dass Menschen schneller Jobs annehmen, sondern zum Ergreifen schlecht bezahlter Jobs gedrängt werden", sagte Vana. Die schrittweise Kürzung der Sozialleistungen sei daher abzuschaffen.

Langzeitarbeitslose müssen Stellen in ganz Österreich annehmen

"Armut ist bereits vor der Coronapandemie in breiten Teilen der Gesellschaft angekommen", die Krise habe die Situation allerdings sichtbar werden lassen, sagte die Generalsekretärin der Gewerkschaft vida, Anna Daimler. Sie rechnete vor, dass eine alleinstehende Frau mit einem Arbeitslosengeld von 843 Euro und Fixkosten von 1.426 Euro monatlich ein Minus von 583 Euro in der Haushaltskasse hätte. Arbeitslosigkeit führe schnell in die Armut, aber auch das Risiko in aktiver Beschäftigung mit dem Geld nicht auszukommen, stiege immer mehr.