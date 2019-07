Arbeitslosengeld: AK startet österreichweite Online-Umfrage

Die Arbeiterkammer startet mit heute eine österreichweite Online-Umfrage, was Arbeitnehmern bei der Arbeitslosenversicherung wichtig ist.

In Österreich werden jährlich fast eine Million Arbeitnehmer zumindest einmal arbeitslos, schreibt die Arbeiterkammer (AK) in einer Aussendung. Die AK startet heute, Montag, eine österreichweite Online-Umfrage, bei der erhoben werden soll, was Arbeitnehmern bei der Arbeitslosenversicherung wichtig ist.