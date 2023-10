Arbeitskräftemangel zunehmend problematisch: Suche nach IT-Leuten führt bis nach Brasilien

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) hat am Mittwoch einmal mehr wegen des steigenden Arbeits- und Fachkräftemangels Alarm geschlagen. Quer durch alle Branchen werde die Suche nach qualifizierten Angestellten zunehmend zum Problem, 82 Prozent der heimischen Firmen spürten den Mangel. 200.000 Stellen sollen unbesetzt sein. Das führe zu einer Mehrbelastung innerhalb der gesamten Belegschaft, Umsatzeinbußen und einem Innovationsverlust. Die Suche nach IT-Leuten führt nun sogar bis nach Brasilien.

"Brasilien ist ein Markt mit viel Potenzial, denn gerade im IT-Bereich sind junge Leute dort sehr gut ausgebildet und mobil", so Kammer-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten das Arbeitsministerium, die WKÖ und die Austrian Business Agency (ABA) mit heimischen Unternehmen zusammen. In Sachen Brasilien habe die junge, gut ausgebildete und mobile Bevölkerung des mit rund 214 Millionen Einwohnern größten südamerikanischen Landes ein großes Potenzial für heimische Arbeitgeber. "Gerade für Unternehmen aus den Bereichen IT, Technologie und Elektrotechnik, die ihre offenen Stellen in Österreich nur schwer besetzen können", schrieben WKÖ und ABA in einer Aussendung.