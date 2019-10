Arbeitgeber im Handel: Gewerkschaft "überzogen und realitätsfremd"

Vor den KV-Verhandlungen im Handel bitten die Arbeitgeber um "Augenmaß". Die Forderungen der Gewerkschaft seien "überzogen und realitätsfremd ".

Die Arbeitgeberseite fordert im Vorfeld der nächsten Dienstag startenden KV-Verhandlungen im Handel mehr Augenmaß. Die Forderungen der Gewerkschaft seien "überzogen und realitätsfremd", so der Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer und Arbeitgeber-Chefverhandler Peter Buchmüller. Er ist zudem "irritiert über die Vorgangsweise der GPA-djp".

Vor dem offiziellen Auftakt der KV-Verhandlungen monetäre Forderungen über die Medien auszurichten, sei unüblich, so Buchmüller am Freitag in einer Pressemitteilung.