Arbeiterin aus Wiener Fischfabrik wegen Geldwäsche verurteilt

Eine 42-Jährige Frau, die in einer Wiener Fischfabrik tätig ist, wurde nun vom Wiener Landesgericht für Strafsachen als Geldwäscherin verurteilt.

Ein Schöffensenat (Vorsitz: Olivia-Nina Frigo) verhängte über die bisher Unbescholtene zwei Jahre auf Bewährung. Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die Angeklagte hatte einem auf der Flucht befindlichen Mann mit dem klingenden Namen John Destiny zwei Bankkonten zur Verfügung gestellt, die mit erbeuteten Geldbeträgen aus Phishing-Betrügereien gespeist wurden. Auf Ersuchen des Mannes – es ist unklar, ob er in Wahrheit nicht ganz anders heißt – hatte die 42-Jährige die Konten eigens dafür eröffnet.

Arbeiterin aus Wien half “John Destiny” bei Flucht

In Wahrheit waren im Ausland tätige Kriminelle mithilfe gefakter Emails an die Bankverbindungen von Firmen in Großbritannien, Rumänien, Tschechien, Indien, Malaysia und Israel gekommen, hatten Geld abgesaugt und dieses auf die Konten der Arbeiterin transferiert. Innerhalb weniger Wochen langten bei ihr 82.000 Euro ein. Als das erste Konto wegen Geldwäsche-Verdachts gesperrt wurde, bat John Destiny die Angeklagte, auf die Bank zu gehen und mit ihm Geld – rund 22.000 Euro – abzuheben. “Ich hab ihm das Geld gegeben und bin nachher zur Arbeit gefahren”, gab die 42-Jährige dazu zu Protokoll.