Arbeiter stürzte in Schwechat vier Meter ab: Schwer verletzt

Ein Arbeiter ist in Schwechat am Montag von einem Waggon rund vier Meter abgestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Ein 45-Jähriger ist am Montag bei einem Arbeitsunfall auf einem Firmengelände in Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) schwer verletzt worden. Der Mann aus dem Bezirk Mödling stürzte rund vier Meter von einem Waggon ab. Er wurde vom Notarzthubschrauber “Christophorus 9” in das AKH Wien geflogen, berichtete die niederösterreichische Polizei in einer Aussendung.