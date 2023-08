Arbeiter stürzte in Hallein in den Tod.

Arbeiter stürzte in Hallein von Dach: Tot

Am Mittwoch ist in Hallein ein Arbeiter rund sieben Meter von einem Dach gestürzt und am Donnerstag seinen Verletzungen im Spital erlegen.

Der 40-jährige Ungar aus dem Bezirk Linz-Land (OÖ) und seine zwei Kollegen wollten vom Dach steigen, als es kurz nach 17.00 Uhr zu regnen angefangen hatte. Laut Polizei ging der Ungar, der nicht gesichert war, zur Leiter, rutschte auf dem nassen Dach aus und fiel in die Tiefe. Der Rettungshubschrauber C6 brachte ihn ins UKH.