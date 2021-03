Arbeit von Ziviltechnikern muss neu geregelt werden

In Österreich muss die Arbeit von Ziviltechnikern neu geregelt werden. Grund dafür ist ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs.

Künftige Unterscheidung bei Ziviltechnikern

Offener Punkt aus Sicht der Ziviltechniker ist noch, wer künftig Urkunden mit dem Ziviltechniker-Siegel adeln darf. Noch sind es die Ziviltechniker sowohl in reinen als auch in den interdisziplinären Gesellschaften. Die SPÖ will dem Gesetz aber nur zustimmen, wenn in Zukunft das Siegel ausschließlich reinen Ziviltechnikern oder Ziviltechnikerinnen vorbehalten bleibt - also nicht von interdisziplinären Gesellschaften verwendet werden darf. Sollte das so kommen, dann sähe sich Erich Kern, Präsident der Ziviltechnikerkammer für Wien, Niederösterreich und Burgenland am Ziel. "Für die hoheitlich übertragene Aufgabe der Erstellung von Urkunden mit dem Siegel der Republik Österreich ist und bleibt die Unabhängigkeit die Maxime. Auch nur der Anschein einer Abhängigkeit ist schädlich und zu vermeiden", mahnt er. Die endgültige Entscheidung wird bei der Nationalratssitzung nächste Woche fallen.