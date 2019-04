ARA4kids bringt Wiener Kindern den Umweltschutz nahe

Das Projekt ARA4kids startete heute offiziell in Wien. Kindergarten- und Volksschulkinder lernen dabei wichtige Aspekte rund um die Themen Abfallvermeidung, Anti-Littering, getrennte Sammlung und Verpackungsrecycling.

ARA4kids, das Umweltbildungsprogramm der Altstoff Recycling Austria AG, ist nun auch in Wien angekommen. Das Projekt richtet sich an Kinder im Alter von 4 bis 10 Jahren und bietet Pädagogen ein umfangreiches Lehr- und Lernmaterial, das von Comics, Mal- und Hörbuch über einen Materialkoffer bis hin zu Unterlagen reicht. So sollen die Kinder spielerisch mit Umweltthemen vertraut gemacht werden.