Erste Bank, Sparkasse und N26: Apple Pay startet in Österreich

Erste Bank und Sparkassen und N26 bringen heute ihren Mastercard- und Maestro-Kartenkunden Apple Pay. Damit können sie mit iPhone, Apple Watch, iPad und Mac schnell und bequem einkaufen.

“Wir freuen uns, zusammen mit Apple und unseren Partnern eine neue, sichere und komfortable mobile Zahlungsoption nach Österreich zu bringen. In einer Zeit, in der immer mehr Österreichern die Möglichkeiten des mobilen und kontaktlosen Bezahlens nutzen, treiben wir gemeinsam die Innovation im Zahlungsverkehr noch weiter voran”, sagt Christian Rau, General Manager von Mastercard in Österreich.