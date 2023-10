Apothekerkammer-Kritik an Ärztekammer

Die geplante Änderung des Apothekengesetzes führt zu einer weiteren Auseinandersetzung zwischen der Apothekerkammer und der Ärztekammer.

Apothekerkammer wirft Ärztekammer "verbale Entgleisungen" vor

Der Präsident des Österreichischen Apothekerverbands, Thomas W. Veitschegger, wies diese "verbale Entgleisungen" am Dienstag zurück. Veitschegger kritisierte in einer Pressemitteilung, dass die Ärztekammer das richtige Maß für eine ernsthafte Debatte vollständig verloren zu haben scheint. Die Apotheken haben insbesondere während der Pandemie das Vertrauen der Bevölkerung gewonnen, daher werden ihre Kompetenzen nun stärker im Gesundheitssystem genutzt. Veitschegger kritisierte die Behauptung, dass jeder, der einen Erste-Hilfe-Kurs für den Führerschein absolviert, medizinisch besser ausgebildet sei als ein Apotheker oder eine Apothekerin, als unerhört und unwürdig für eine Standesvertretung. Er empfahl einen Blick in die Studienpläne des Pharmaziestudiums.