Apothekerkammer fordert mehr Geld für Gesundheit

Nach der Ärztekammer fordert nun auch die Apothekerkammer eine Steigerung der Gesundheitsausgaben.

Die Apothekerkammer schließt sich der Forderung der Ärztekammer nach einer signifikanten Steigerung der Gesundheitsausgaben an. Auch beim Schutz vor privaten Investoren erhielt Ärztekammer-Präsident Thomas Szekeres am Dienstag Unterstützung von Apothekerkammer-Präsidentin Ulrike Mursch-Edlmayr.

Apothekerkammer gegen Hausapotheke für jeden Hausarzt

Ein Streitpunkt bleibt aber der Wunsch der Ärztekammer, dass jeder Hausarzt die Berechtigung zur Führung einer Hausapotheke haben sollte. "Eine ärztliche Hausapotheke ist eine Notabgabestelle für Medikamente und kann die öffentliche Apotheke in keiner Weise ersetzen", betonte Mursch-Edlmayr in einer Aussendung. "Das umfangreiche Medikamenten-Sortiment und die fachkundige Beratung durch Apothekerinnen und Apotheker findet man in keiner ärztlichen Hausapotheke".