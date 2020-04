Apotheker: Asien hat das Medikamente-Monopol

Der Österreichische Apothekerverband warnt weiter vor Lieferengpässen von Medikamenten aus Asien. Es sei höchste Zeit, die Produktion nach Österreich zu verlegen.

Der Österreichische Apothekerverband sieht anhaltend Gefahren für die Arzneimittelversorgung durch Monopolisierung der Wirkstoffproduktion für viele Medikamente in Asien. "Indien verhängte in Krisenzeiten Exportverbote für 26 Arzneistoffe, darunter Paracetamol. Die Gesundheitssysteme in Europa sind in einem alarmierenden Maß von Asien abhängig", erklärte Verbandspräsident Jürgen Rehak am Mittwoch.

Mehrere Ursachen für Lieferengpässe

Die Ursachen für Lieferengpässe bei Arzneimitteln seien zwar mehrdimensional, einer der wichtigsten Gründe liege aber in der verlagerten Produktion. "In unserer globalisierten Welt wird der Großteil der Medikamente an wenigen Standorten in China und Indien produziert, die inzwischen schon eine Beinahe-Monopol-Stellung eingenommen haben. Treten daher in einem Land Produktionsprobleme oder gar Lieferstopps auf, wirken sie sich weltweit aus - das spürt man auch in Österreich", hieß es in der Aussendung.