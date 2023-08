Apotheken wollen Medikationsanalyse für Kunden anbieten

In Zukunft wollen die heimischen Apotheken eine Medikationsanalyse für Personen anbieten, die mehrere Arzneimittel gleichzeitig einnehmen müssen.

Dazu startet nun eine Pilotphase mit 200 betroffenen Kundinnen und Kunden in 15 Wiener Apotheken. Insgesamt gibt es in Österreich mehr als 500.000 Menschen über 60 Jahre, die von sogenannter Polypharmazie betroffen sind, teilte die Österreichische Apothekerkammer am Freitag in einer Aussendung mit.