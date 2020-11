Apfelgrüne Klebe-Vignette ab heute erhältlich

Ab dem heutigen Donnerstag ist die apfelgrüne Klebe-Vignette erhältlich. Die Kosten sind im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 Prozent gestiegen.

Seit Anfang November kann die digitale Vignette gekauft werden, mit dem heutigen Donnerstag ist auch die Klebevignette erhältlich. Das Pickerl ist apfelgrün. Die neue Vignette ist ab 1. Dezember 2020 gültig und sie läuft am 31. Jänner 2022 ab. Die Vignette für das Jahr 2020 verliert ihre Gültigkeit am 31. Jänner 2021. Es gelten die gleichen Preise wie für die digitale Vignette, allerdings gab es einen Preisanstieg um 1,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Vignettenpflichtig sind alle Kraftfahrzeuge bis 3,5 Tonnen.

Tarife der Vignette im Überblick

Tipps zum Entfernen der alten und Anbringen der neuen Vignette

Die Klebevignette sollte gut sichtbar am linken Windschutzscheibenrand oder hinter dem Rückspiegel (nicht am Tönungsrand) angebracht werden. Ein "Pickerl-Friedhof" sollte vermieden werden: Strafen können die Folge sein, wenn zu viele abgelaufene Vignetten an der Frontscheibe kleben.