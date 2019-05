Anzeige meldete Bremsproblem bei Anflug auf Innsbruck: AUA umgekehrt

Wegen einer - falschen - Anzeige, dass das Bremssystem nicht in vollem Umfang intakt ist, ist eine AUA-Maschine beim Landeanflug auf Innsbruck umgekehrt.

Diesbezügliche Meldungen der Luftfahrtportale “Aviation Herald” und “Austrian Wings” bestätigte ein Sprecher der Austrian am Mittwoch der APA. Die Embraer 195 – Kennung OE-LWG – war am Montag von Wien nach Innsbruck unterwegs.

Unmittelbar vor Landung entschied sich Crew zur Umkehr

Als die Anzeige unmittelbar vor der Landung auftauchte, entschied sich die Crew zur Umkehr. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass die Landebahn in Innsbruck deutlich kürzer als jene in Wien ist, laut “Austrian Wings” beträgt der Unterschied rund 1,5 Kilometer. Noch dazu war die Bahn in Innsbruck nass. Die Landung erfolgte in Wien ohne Probleme, auch die Anzeige tauchte nicht wieder auf.